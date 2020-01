Chronische aspecifieke rugpijn actief aanpakken, met educatie, leefstijlaanpassingen en een oefenpro...

Chronische aspecifieke rugpijn actief aanpakken, met educatie, leefstijlaanpassingen en een oefenprogramma, vraagt veel tijd en extra inspanningen, van zowel de zorgverlener als de patiënt. Artsen zijn er vaak nog weinig mee vertrouwd, en ook patiënten verkiezen soms een pilletje of een vorm van 'passieve' interventie, zoals manipulaties of een operatie, die hun pijn wegneemt zonder dat ze daar zelf moeite voor moeten doen. Onderhand weten we dat die traditionele aanpak het probleem niet oplost.