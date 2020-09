De overheid zal apps financieren voor de revalidatie van patiënten met een volledige heup- of knieprothese. Het gaat om toepassingen om de behandeling bij de kinesitherapeut of in het ziekenhuis op afstand te ondersteunen. In eerste instantie zullen ze gebruikt worden in het kader van een vergelijkend klinisch onderzoek. Maggie...

De overheid zal apps financieren voor de revalidatie van patiënten met een volledige heup- of knieprothese. Het gaat om toepassingen om de behandeling bij de kinesitherapeut of in het ziekenhuis op afstand te ondersteunen. In eerste instantie zullen ze gebruikt worden in het kader van een vergelijkend klinisch onderzoek. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: "Apps kunnen een enorme meerwaarde betekenen in de zorg. Bijvoorbeeld bij revalidatie: als patiënt krijg je elke dag persoonlijke feedback over je revalidatie en moet je daar dus niet langer voor wachten tot je volgende afspraak. En als zorgverlener kun je continu de evolutie van je patiënten monitoren en krijg je een waarschuwing als een patiënt bijzondere aandacht nodig heeft." In een eerste fase zal het Riziv het gebruik van de revalidatie-apps financieren als onderdeel van een klinische studie vanaf 1 oktober 2020. Daarbij zal een klassiek revalidatieprogramma vergeleken worden met een programma ondersteund door een app. Voor het gebruik van de app en eventuele bijbehorende sensoren hoeven de patiënten geen remgeld of supplementen te betalen. Dankzij de studie krijgen patiënten die dat willen al toegang tot een revalidatieprogramma met ondersteuning op afstand. Intussen kunnen beleidsmakers, de zorgsector en appontwikkelaars bijkomende informatie verzamelen over de doeltreffendheid en de kosteneffectiviteit van de revalidatie ondersteund door een app. UZ Gent zal de studie coördineren, onder toezicht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Op dit moment komt 1 app (moveUP) in aanmerking voor de studie.