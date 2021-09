In februari 2021 organiseerde de supermarktketen Carrefour de actie 'de solidaire afronding', ten voordele van Pink Ribbon. Consumenten werd gevraagd het bedrag op hun kassaticket naar boven af te ronden, om de strijd tegen borstkanker te steunen.

In meer dan 700 verkooppunten van Carrefour stond de hele maand februari in het teken van de grote solidariteitscampagne 'Reken af met Borstkanker'. Kassiersters en kassiers vroegen aan iedere klant of het bedrag op het kassaticket naar boven mocht worden afgerond om de strijd tegen borstkanker te steunen. Wie bijvoorbeeld voor een bedrag van 44,25 euro boodschappen had gedaan, kon het bedrag vrijblijvend afronden naar 45 euro. De 75 cent werd integraal geschonken aan Pink Ribbon. Op die manier zamelde de supermarktketen het fenomenale bedrag van 447.026 euro in. "Onze actie 'de solidaire afronding' was inderdaad een groot succes", beaamt Valérie De Smet, brand manager bij Carrefour. "Dat hebben we te danken aan onze kassiersters en kassiers die geduldig aan iedere klant de vraag stelden om het bedrag af te ronden. Hun engagement heeft veel klanten overtuigd." De actie maakt ook duidelijk dat mensen echt wel bereid zijn hun steentje bij te dragen in de strijd tegen borstkanker. "Klopt", zegt Valérie De Smet. "Onze klanten hebben zeer positief gereageerd op de actie." Voor de supermarktketen was dit de tweede 'solidaire afronding', maar de eerste keer ten voordele van Pink Ribbon. "Het betekent veel voor Pink Ribbon dat Carrefour zich samen met ons blijft inzetten in de strijd tegen borstkanker", zegt Brigitte Vanderveren, algemeen directeur bij Pink Ribbon. "Carrefour is al jaren een zeer belangrijke partner van onze organisatie en we zijn hen enorm dankbaar voor hun steun. Het ingezamelde geld zullen we voor diverse projecten gebruiken die aansluiten bij de doelstellingen van onze vzw. Zo zullen we opnieuw een project van Stichting Kankerregister steunen. Doelstelling is om, in samenwerking met 12 Belgische ziekenhuizen, de impact van Covid-19 op de uitgebreidheid van de tumor bij nieuwe borstkankerdiagnoses in kaart brengen, op nationaal niveau. In het kader van psychosociale zorg voor borstkankerpatiënten willen we onder andere Belgische inloophuizen ondersteunen waar kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling terechtkunnen voor professionele begeleiding. Dat kan gaan om infosessies over de terugkeer naar de werkvloer, psychologische begeleiding, administratieve ondersteuning, maar ook om massages, yogalessen of groepsgesprekken met lotgenoten." "Nieuwe initiatieven zullen ook opgezet worden in het kader van Pink Monday, waarbij zorgverleners de middelen zullen krijgen om de terugkeer naar het werk vanaf het begin in het behandelingstraject op te nemen en bespreekbaar te maken. In het kader van preventie willen we blijven inzetten op het sensibiliseren voor voldoende beweging, met De Roze Mars, en voor een gezonde levensstijl in het algemeen. Gezonde voeding, ook voor Carrefour een belangrijk thema, komt hierbij zeker aan bod."