Na een bariatrische ingreep moet je je maaltijden - qua porties, samenstelling en frequentie - danig aanpassen. Niet alleen met het oog op een duurzaam gewichtsverlies, maar ook om voedingstekorten en ongemakken bij of na het eten te vermijden.

Als je maag nog slechts een kiwi groot is, kun je vanzelfsprekend maar kleine porties eten. Je zult dus vaker moeten eten, bij voorkeur 6 keer per dag, met vaste regelmaat. "Dat is vaak een hele aanpassing, zeker voor mensen die veel op de baan zijn of hun pauzes niet vrij kunnen kiezen", vertelt diëtist Axel Stas. "Toch is die regelmaat dé sleutel tot succes om een gezond gewicht te verkrijgen en te behouden en je lichaam van de nodige voedingsstoffen te voorzien. Na een bariatrische ingreep loop je een verhoogd risico op eiwitondervoeding en een tekort aan vitaminen en mineralen. Een gezonde en eiwitrijke voeding is dus erg belangrijk. Eiwitten vind je onder meer in zuivel en soja-alternatieven, kaas, vlees en charcuterie, eieren, vis, peulvruchten, tofu en quorn. Om voldoende vitaminen en mineralen op te nemen zijn ook levenslang supplementen nodig." De verkleinde maag ledigt zich mogelijk sneller, waardoor het voedsel vroegtijdig in te weinig verteerde stukken in de dunne darm wordt 'gedumpt'. Dat kan klachten geven. "Zoals kort na de maaltijd een overvol gevoel, misselijkheid, braken, winden, diarree, vermoeidheid, warmteopwellingen, zweten, hartkloppingen en duizeligheid", illustreert diëtist Sanne Mouha. "Ook kun je 1,5 tot 5 uur na de maaltijd een te lage suikerspiegel hebben als gevolg van een verhoogde insulineproductie. Met vervelende klachten tot gevolg, zoals bibberen, zweten, hartkloppingen, ijl in het hoofd, zich niet kunnen concentreren en... een sterk hongergevoel. Veel mensen grijpen dan intuïtief naar suikerrijke, ongezonde voeding. Veel beter is het om de klachten zoveel mogelijk te voorkomen door de regelmaat van 6 kleine maaltijden, gespreid over de dag, goed aan te houden."