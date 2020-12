In maart 2020 integreerden de werkgroepen van Ann Callebert in Reakiro (www.reakiro.be), een nieu...

In maart 2020 integreerden de werkgroepen van Ann Callebert in Reakiro (www.reakiro.be), een nieuw inloophuis in Leuven dat voortbouwt op de principes van palliatie, nabijheid, zingeving en herstel. Coördinator Luc Bemelmans: "Mensen met een doodswens of mensen die vragen hebben over hun euthanasieprocedure vinden bij ons info, begrip en lotgenoten. We bieden erkenning voor de pijn en doodswens maar exploreren ook herstelkansen. Hiermee hopen we een leemte te vullen in Vlaanderen."