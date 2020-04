• Een posttraumatische stressstoornis komt niet noodzakelijk tot uiting onmiddellijk na de pijn...

• Een posttraumatische stressstoornis komt niet noodzakelijk tot uiting onmiddellijk na de pijnlijke gebeurtenis, maar kan pas na enkele jaren doorbreken. • De pijnlijke herinneringen kunnen op gelijk welk moment opkomen, meermaals per dag. • Mensen met PTSS hebben vaak nachtmerries. • Ze ervaren psychische stress in gelijksoortige situaties of als de gebeurtenis aan bod komt. Het gevoel gaat gepaard met lichamelijke symptomen zoals hartkloppingen en verhoogde bloeddruk.