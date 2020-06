Mensen met reflux krijgen van hun dokter het advies hun eetgewoonten aan te passen, vaak in combinatie met een voorschrift voor maagzuurremmers. Onder...

Mensen met reflux krijgen van hun dokter het advies hun eetgewoonten aan te passen, vaak in combinatie met een voorschrift voor maagzuurremmers. Onderzoekers van het New York Medical College hebben de effecten van deze behandeling (voedingsadvies en medicatie) vergeleken met het mediterrane dieet (veel groenten, fruit, volkorenproducten, noten, vis, weinig vlees) zonder medicatie. De eerste groep was behandeld met maagzuurremmers en kreeg voedingsadvies, de andere groep had enkel een mediterraan dieet gevolgd. Bij de mediterrane-dieetgroep was de verbetering van de klachten beter dan bij de medicatiegroep. Conclusie: het is zinvol om bij refluxklachten te starten met een gezond voedingspatroon in plaats van meteen naar medicatie te grijpen.