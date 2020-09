De zeven Pink Ribbon wandelroutes zijn te vinden in de omgeving van Averbode, Bosland, Gaasbeek, Drongengoed, Rodeberg, Pays de...

De zeven Pink Ribbon wandelroutes zijn te vinden in de omgeving van Averbode, Bosland, Gaasbeek, Drongengoed, Rodeberg, Pays des Collines en Burg-Reuland. Alle wandelroutes kunnen eenvoudig en gratis gedownload worden op www.wandelknooppunt.be/nl/events/de-roze-mars en kunnen afgedrukt worden, opgeladen worden in de app of via gpx bestand gevolgd worden. Je wandelt ze wanneer je wil, met wie je wil en op je eigen tempo. Ontdek alle Pink Ribbon wandelroutes op www.wandelknooppunt.be/nl/events/de-roze-mars. Je vindt de wandelingen ook via de Android-app voor wandelknooppunt.be, die in 2020 al meer dan 100.000 keer gebruikt werd.