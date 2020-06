In deze rubriek zoomen we in op een minder bekend beroep in de gezondheidszorg. Deze keer:

Een podoloog (of bachelor in de podologie) is een paramedicus die gespecialiseerd is in voetklachten. Je kunt naar een podoloog met nagel- en huidaandoeningen zoals likdoorns, wratten, voet- of nagelschimmels of ingegroeide teennagels. Of je kunt doorverwezen zijn omdat je een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon vertoont, waardoor je pijn of last hebt aan je voeten, knieën of rug.

...

Een podoloog (of bachelor in de podologie) is een paramedicus die gespecialiseerd is in voetklachten. Je kunt naar een podoloog met nagel- en huidaandoeningen zoals likdoorns, wratten, voet- of nagelschimmels of ingegroeide teennagels. Of je kunt doorverwezen zijn omdat je een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon vertoont, waardoor je pijn of last hebt aan je voeten, knieën of rug. Een podoloog behandelt ook mensen die door een aandoening meer risico lopen op voetklachten, zoals patiënten met diabetes of reumatoïde artritis. Kinderen kunnen er terecht met specifieke voetproblemen zoals O-benen, X-benen of platvoeten. Een podoloog kan ook helpen bij sportblessures of klachten over voeten of enkels waardoor sporters een tijdje niet of minder kunnen sporten. Wat is het verschil met een pedicure? Een pedicure of voetverzorger verzorgt de teennagels en de voethuid. Hij behandelt veeleer onschuldige huid- en nagelproblemen en/of werkt vooral op cosmetisch vlak. Een podoloog verzorgt ook de voeten, maar behandelt tevens ernstiger voetklachten, zoals teenafwijkingen, nagelaandoeningen of voetwonden. De beroepstitel 'podoloog' is sinds 2016 erkend. Hoe gebeurt een onderzoek bij de podoloog? De podoloog kijkt naar de statiek van het lichaam, dus de houding en de balans. Ook doet hij een gang- en loopanalyse, omdat sommige afwijkingen pas duidelijk worden bij beweging. Op basis van al die gegevens wordt een behandelplan opgesteld. Bij patiënten die op doorverwijzing of met specifieke klachten komen, wordt uiteraard daarop ingezoomd, zowel voor het onderzoek als voor de behandeling. Wat kan een behandeling zoal inhouden? De podoloog kan een silicone hulpstuk voorschrijven om tussen de tenen aan te brengen en zo bijvoorbeeld een afwijkende teenstand te corrigeren of een pijnlijk drukpunt te beschermen. Of hij kan een nagelbeugel op de nagel plaatsen om ervoor te zorgen dat die recht groeit. Zooltherapie is er voor patiënten bij wie er een verband is tussen hun klachten en de bewegingsanalyse. Podologische zolen worden volledig op maat gemaakt. Waarom moet een diabetespatiënt naar de podoloog? Diabetespatiënten hebben vaak een verminderd gevoel in hun voeten. Ook kunnen hun benen en voeten minder goed doorbloed zijn. Zonder dat de patiënt het zelf in de gaten heeft, kan een klein wondje zo uitgroeien tot een ernstige infectie. De podoloog kan risico's opsporen, advies geven en eventueel behandelen, om erger te voorkomen. Hoe zit het met de terugbetaling? Sommige ziekenfondsen geven onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor podologie. Vraag meer info aan je ziekenfonds. Diabetespatiënten hebben recht op terugbetaling van 2 behandelingen per kalenderjaar bij een door het Riziv erkend podoloog, als de prestaties zijn voorgeschreven door de behandelende arts. Vraag meer info aan je dokter.