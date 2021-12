Soms krijg je het als huiswerk mee van de dokter, maar je kunt het ook op eigen initiatief doen: houd gedurende enkele dagen een ...

Soms krijg je het als huiswerk mee van de dokter, maar je kunt het ook op eigen initiatief doen: houd gedurende enkele dagen een plasdagboek bij (zowel overdag als 's nachts!), om meer inzicht te krijgen in je plasprobleem. - Zet een maatbeker op het toilet en vang elke plas op. - Noteer wanneer je naar het toilet gaat en hoeveel je geplast hebt. - Heb je een plas niet kunnen opvangen, schrijf dan het tijdstip op en zet een vraagteken bij de hoeveelheid. - Bij ongewild urineverlies: noteer het tijdstip en schrijf op of het een druppel, een scheutje of meer was. - Noteer eventueel ook je vochtinname: schrijf op wanneer je drinkt en hoeveel.