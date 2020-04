Een recente studie stelde vast dat plantenextracten in laboratoriumschaaltjes de bacterie Borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme veroorzaakt, konden u...

Een recente studie stelde vast dat plantenextracten in laboratoriumschaaltjes de bacterie Borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme veroorzaakt, konden uitschakelen. Dat is op zich een interessante vaststelling, omdat ze misschien tot nieuwe geneesmiddelen kan leiden. Zover is het nog niet. Eerst moeten nog belangrijke vragen beantwoord worden, zoals welke stofjes het effect juist uitlokken en, even belangrijk, hoe we die stoffen tot bij de borrelia's kunnen brengen zonder dat ons lichaam ze eerst tot gruis vermaalt of er slecht op reageert. Het effect is alleen vastgesteld in laboschaaltjes, wat niet bewijst dat je jezelf kunt genezen door de extracten in te nemen.