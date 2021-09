Diverse cosmetische merken schenken een percentage van hun verkoop van specifieke verzorgingsproducten aan de borstkankercampagne van Estée Lauder Companies.

Diverse cosmetische merken schenken een percentage van hun verkoop van specifieke verzorgingsproducten aan de borstkankercampagne van Estée Lauder Companies. AVEDA - Hand Relief Moisturizing Crème with Shampure 100 ml schenkt 10 euro per verkochte tube tussen 26/9/21 en 30/6/22. CLINIQUE Dramatically Different Moisturizing Lotion+ 200 ml schenkt 25% van de verkoopprijs (tot 8.500 euro) tussen 15/9/21 en 30/6/21. DARPHIN Intral Daily Rescue Serum 30 ml schenkt 10 euro per verkocht product tussen 1/10/21 en 28/2/22, zolang de voorraad strekt. ESTEE LAUDER Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex 50 ml schenkt 20% van de verkoopprijs tussen 1/9/21 en 30/6/22. ESTEE LAUDER Brave & Beautiful Kit schenkt 20% van de verkoopprijs tussen 1/9/21 en 30/6/22. LA MER Crème de la Mer Moisturizing Cream 30 ml schenkt 80% van de verkoopprijs (tot 5.000 euro) tussen 1/10/21 en 31/10/21.