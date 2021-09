Na borstkanker opnieuw aan de slag gaan is een grote stap, waarbij elk steuntje in de rug welkom is. Daarom sloegen Pink Ri...

Na borstkanker opnieuw aan de slag gaan is een grote stap, waarbij elk steuntje in de rug welkom is. Daarom sloegen Pink Ribbon en het Riziv de handen in elkaar: het Pink Monday-project wil borstkankerpatiënten helpen en begeleiden, door hen informatie en handvatten aan te reiken. Collega's en werkgevers krijgen adviezen om de terugkeer naar de werkvloer aangenamer en beter te laten verlopen. En speciaal voor zelfstandigen werd samen met Unizo een brochure ontwikkeld vol tips, tricks en nuttige verwijsadressen. MEER INFO OP pink-ribbon.be/pink-mondayBrochure zelfstandigen pink-ribbon.be/ik-ben-zelfstandige