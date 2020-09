De duur en de frequentie van piekergedachten worden in het kader van onderzoek geregistreerd in een dagboek. Vroeger gebruikten de deelnemers daar pen en papier voor, vandaag meestal een app op een smartphone. Uiteraard drukt ...

De duur en de frequentie van piekergedachten worden in het kader van onderzoek geregistreerd in een dagboek. Vroeger gebruikten de deelnemers daar pen en papier voor, vandaag meestal een app op een smartphone. Uiteraard drukt niemand een stopwatch in op de momenten dat het piekeren begint en stopt. We mogen de cijfers dus niet al te strikt nemen, maar ze tonen wel aan dat gepieker bij alle leeftijden hoort. Bart Verkuil (Universiteit Leiden): "Uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen 9 en 13 jaar weleens piekeren, gemiddeld zowat 9 minuten per dag. Bij tieners loopt dat op tot gemiddeld ongeveer 30 minuten per dag. Wat niet zo verwonderlijk is, omdat het puberende brein alsmaar beter wordt in het abstracte en langetermijndenken, en dus ook in het piekeren over de toekomst. Je zou bijgevolg denken dat volwassenen nog meer piekeren, ook omdat er in het leven alsmaar zorgen bij komen. Maar ook zij piekeren gemiddeld 30 minuten per dag. Opvallend is wel de grote spreiding: sommigen piekeren minder dan 1 minuut, anderen meerdere uren overdag of - zoals veel mensen met stressklachten - vooral 's avonds en 's nachts."