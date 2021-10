Inzoomen op een minder bekend beroep in de gezondheidszorg

Wat is parodontologie?

Wat is parodontologie? Parodontaal betekent: rond de tand. Een parodontoloog is een tandarts die gespecialiseerd is in de steunweefsels van je tanden en je kiezen, dus in het tandvlees en het onderliggende bot. Wanneer raadpleeg je een parodontoloog? Meestal word je doorverwezen door je tandarts of mondhygiënist. Maar je kunt ook zelf een afspraak maken als je last hebt van 1 of meer van deze symptomen: ? tandvlees dat makkelijk bloedt tijdens het poetsen of flossen; ? tandvlees dat rood, gevoelig en/of ernstig gezwollen is; ? loskomende tanden of tanden die geleidelijk aan uitwaaieren; ? terugtrekkend tandvlees; ? etter uit de pockets (de ruimte tussen tandvlees en tand); ? slechte adem. Ook als in je familie veel parodontitis voorkomt, is het aan te raden om een parodontoloog te raadplegen. Wat is parodontitis? Parodontitis is een bacteriële infectieziekte waarbij het steunweefsel van je tanden wordt afgebroken. De belangrijkste oorzaak: bacteriën in tandplak die niet of onvoldoende wordt weggepoetst, waardoor het tandvlees gaat ontsteken. In het stadium van een tandvleesontsteking (of gingivitis) kan blijvende schade nog voorkomen worden. Wordt gingivitis echter niet behandeld of opgemerkt, dan kan het leiden tot parodontitis: een chronische ontsteking die de vezels vernietigt waarmee een tand vastzit aan het tandvlees en het bot. Gevolg: tanden en kiezen komen los te staan en gaan verloren. Waarom is het (nog) belangrijk om parodontitis te behandelen? De bacteriën kunnen in de bloedbaan terechtkomen en ook elders in je lichaam schade aanrichten. Onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen parodontitis en ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Wat doet een parodontoloog? Bij een eerste parodontale raadpleging gaat hij na of het tandvlees snel bloedt, of het al ergens losgelaten heeft van de tanden (de zogenaamde pockets) en of misschien al tanden losstaan. Een röntgenonderzoek geeft informatie over eventueel botverlies. Op basis van al die gegevens wordt een behandelingsplan opgesteld. Kun je ook om esthetische redenen naar de parodontoloog? Dat kan, bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over hoe het tandvlees rond je voortanden eruitziet. Ook kunnen tanden die te kort lijken optisch verlengd worden door het tandvlees operatief te corrigeren. En teruggetrokken tandvlees kan gerestaureerd worden, zodat de tandhalzen opnieuw bedekt worden. Welke opleiding heeft een parodontoloog gevolgd? Om erkend te worden als tandarts-specialist in de parodontologie heeft hij of zij een specifieke opleiding van minstens 3 jaar gevolgd na de basisopleiding tot tandarts.