Limburg pionierde al toen de provincie in 1995 de eerste routes in het fietsroutenetwerk voorstelde. Intussen is heel Vlaanderen vertrouwd met het eenvoudige, maar geniale concept van fietsen tussen knooppunten. Vandaag zet het 'fietsparadijs' nog steeds de maat op het vlak van innovatie in fietstoerisme en -technologie.

Dat de provincie Limburg in 2020 de 25e verjaardag van het fietsroutenetwerk vierde, mag niet verbazen. Wat werd ontwikkeld in de nasleep van de sluiting van de steenkoolmijnen, groeide uit tot een bron van welvaart van formaat. Fietstoe- risme als vliegwiel voor de economische relance is een schot in de roos: één op de tien jobs in Limburg is er een in de vrijetijdssector. Geen wonder dat het internationale Winter Cycling Congres oorspronkelijk, dit jaar in Limburg gepland was.

...

Dat de provincie Limburg in 2020 de 25e verjaardag van het fietsroutenetwerk vierde, mag niet verbazen. Wat werd ontwikkeld in de nasleep van de sluiting van de steenkoolmijnen, groeide uit tot een bron van welvaart van formaat. Fietstoe- risme als vliegwiel voor de economische relance is een schot in de roos: één op de tien jobs in Limburg is er een in de vrijetijdssector. Geen wonder dat het internationale Winter Cycling Congres oorspronkelijk, dit jaar in Limburg gepland was.Liefde is geen wiskunde, maar de Limburgse passie voor de fiets laat zich toch enigszins in enkele sprekende cijfers vatten. Jaarlijks telt dé fietsprovincie van België meer dan 3 miljoen fietsers - in coronajaar 2020 zelfs meer dan 4 miljoen. Toppers langs de 2000 kilometer veilige en grotendeels autovrije paden zijn de unieke belevingen 'Fietsen door het Water' in Bokrijk (332.894 fietsers in 2020) en 'Fietsen door de Bomen' in Bosland (242.526 fietsers in 2020). 'Fietsen door de Bomen' kreeg niet minder dan vijf internationale awards als innovatieve fietsbestemming. Igor Philtjens, voorzitter van Visit Limburg en gedeputeerde van de provincie: 'Op dat elan van vernieuwingen gaan we verder, want onze pioniersrol geven we niet af. Dit voorjaar opent 'Fietsen door de Heide' in het Nationaal Park Hoge Kempen en er komen ook twee nieuwe belevingsroutes: het Kolenspoor en het Fruitspoor. We gaan niet voor meer ki- lometers, maar voor de beste kilometers.' Het uitstekende netwerk zelf lokt fietsers, de variatie in landschappen zorgt ervoor dat ze nooit uitgekeken raken op de rijkdom die de provincie te bieden heeft. 'We kunnen heel wat troeven uitspelen op vrij korte afstanden. Iedere fietstocht biedt voor elk wat wils', zegt Igor Philtjens. 'Wie de vele gezichten van Limburg nog niet zo goed kent, moet zich maar eens laten inspireren door onze nieuwe campagne waarin Matteo Simoni een roadtrip door onze provincie maakt. Matteo leidt je door het verleden langs erfgoedlocaties, mijnerfgoed, kunst, kastelen. Je rijdt door dichte bossen, langs vijvers, in een fruitig landschap...' Fietsen is plezier, sport en ook wetenschap. Die drie elementen komen samen in Bike Valley in Beringen, een innovatiecentrum waar verschillende bedrijven en partners samenwerken. 'Voor e-bikes is innovatie bijzonder belangrijk', zegt Jochim Aerts, ceo van Belgian Cycling Factory. Met de oerdegelijke fietsmerken Ridley en Eddy Merckx richt hij zich vooral op performance en competitie, maar 'ook wij hebben een aantal sportieve e-bikes in ons assortiment. Vóór het najaar van 2022 zullen we dertien nieuwe e-bikes lanceren: van gravelbikes over mountainbikes tot citybikes. Elk model van onze elektrische fietsen is sportief en telkens passen we ook de laatste innovaties op het vlak van aerodynamica toe. Niet onbelangrijk als je weet dat als je 45 kilometer per uur rijdt, je 90% van je vermogen nodig hebt om de luchtweerstand te verplaatsen en 10% voor de mechanische weerstand. Als je aan een e-bike aerodynamische elementen toevoegt, maakt dat dus een wereld van verschil.' Door op die hoogtechnologische manier e-bikes te ontwikkelen, behoort Belgian Cycling Factory tot een selecte kopgroep fietsenmakers. Jochim Aerts: 'We hebben heel wat ervaring op het vlak van innovatie en gebruiken onder meer de windtunnel in Bike Valley. Die is specifiek ontworpen voor sport en zorgt ervoor dat we elk detail - van fiets tot zitpositie van de renner zelf - optimaal krijgen. Mooi voorbeeld is het werelduurrecord van Victor Campenaerts. Victor zelf en zijn fietsmateriaal zijn meerdere keren in de tunnel geweest om de luchtweerstand tot de laatste gram te minimaliseren. Het is een heel proces, maar hij raakte helemaal tot op de limieten. Met het werelduurrecord als schitterend resultaat.' Ook met de speedpedelec, waarvan de première voor 2024 gepland staat, zal Belgian Cycling Factory grenzen verleggen. Jochim Aerts: 'We zijn volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw systeem. Je zal zien, ook dat wordt een sterk stukje innovatie.'