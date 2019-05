'Paniek is de slechtste raadgever'

Wie de impact van volatiliteit op de financiële markt wil kennen, kan er even op naslaan hoe diep het gemiddelde beursresultaat in het vierde kwartaal van 2018 dook en hoe snel dat in de eerste weken van 2019 weer herstelde. Geef paniek geen kans, maar laat rationeel geduld overheersen, adviseert Koen Pierreux, Head of Portfolio Management bij Architas.

© GETTY IMAGES