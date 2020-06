Het wetenschappelijk onderzoek naar onder meer CGRP-rem...

Het wetenschappelijk onderzoek naar onder meer CGRP-remmers zit in de laatste testfase. Ben je migrainepatiënt en wens je informatie over lopende klinische studies? Neem dan contact op met de kliniek voor hoofd- en aangezichtspijn van UZ Brussel via jan.versijpt@uzbrussel.be.