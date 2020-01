Ondanks alle bewijzen dat het bijschaven van kniekraakbeen bij artrose geen soelaas brengt, neemt het aantal ingrepen niet af. Nochtans blijft de uitkomst volgens nieuwe studies erg onzeker,...

Ondanks alle bewijzen dat het bijschaven van kniekraakbeen bij artrose geen soelaas brengt, neemt het aantal ingrepen niet af. Nochtans blijft de uitkomst volgens nieuwe studies erg onzeker, zelfs als je je baseert op de zogezegd belangrijkste risicofactoren. Niemand kan het resultaat van de ingreep voorspellen. Een knieartroscopie, waarbij een arts met een kijkbuis losse stukjes of beschadigde randjes kraakbeen weghaalt, is niet zo onschuldig als vaak wordt voorgesteld. Maandenlange pijn na de ingreep, weken tot maanden revalidatie en ernstige verwikkelingen tijdens of na de ingreep komen voor. Hoe klein ook het risico, het is beter het te vermijden. Er is een veel beter alternatief: bewegen. Vaak werken oefenprogramma's beter om de pijn te verlichten. Stilzitten is de slechtste keuze, omdat daardoor alle structuren verzwakken, ook het kraakbeen.