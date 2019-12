Empowerment is een modewoord en een moeilijk te vatten begrip. Het gaat over opkomen voor jezelf, het heft in eigen handen nemen. Patient empowerment zou je kunnen omschrijven als verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. Zorgen dat je als patiënt correct geïnformeerd wordt over je ziekte en behandeling, bijvoorbeeld, zodat je kunt meebeslissen over wat er met jouw lijf gebeurt. Het gaat over mee aan het stuur zitten van je behandeling, in overleg met je behandelende arts.

...