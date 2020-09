Teken zijn een algemene plaag, behalve in het hoge Noorden en in de bergen vanaf de alpenweiden. Het is niet evident om in de zomer een lange broek te dragen, waarvan je de pijpen dan nog e...

Teken zijn een algemene plaag, behalve in het hoge Noorden en in de bergen vanaf de alpenweiden. Het is niet evident om in de zomer een lange broek te dragen, waarvan je de pijpen dan nog eens in je sokken stopt. Het biedt zelfs geen garantie, want de beestjes springen en banen zich een weg in je kledij. Eerste maatregel: zorg ervoor dat je een afweermiddel (DEET) bij je hebt, bij voorkeur in sprayvorm, waarmee je de rand van je kleding (nooit op je uurwerk, want het kan verkleuren) en je slaapzak kunt bespuiten. 30 of 50%? De concentratie speelt geen rol. Een apotheker nam de proef op de som in een groep in Siberië. Daaruit bleek dat geurende afweermiddelen het meest werkzaam waren tegen muggen. Tweede maatregel: laat je vaccineren tegen tekenencefalitis ('tickborne-encephalitis' of TBE). Dat is aanbevolen voor onder meer Oostenrijk, Beieren en Rusland. Neem ten slotte een speciale tekentang mee om eventuele teken te verwijderen.