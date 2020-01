Zowel in drugsgebruik als in de omgang met drugsverslaafden hebben Vlaanderen en Wallonië hun culturele verschillen.

Ja, Walen drinken meer alcohol dan Vlamingen. Volgens de laatste Gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor Gezondheid, drinken Vlamingen gemiddeld 8,9 glazen alcoholische drank per week, terwijl Walen aan 10 glazen komen. Ook wat betreft het bovenmatige gebruik van alcohol scoort het zuiden nipt hoger dan het noorden. 'Maar eigenlijk zijn de verschillen vrij miniem', zegt Michael Hogge, wetenschappelijk projectleider bij Eurotox, het observatorium dat alcohol- en drugsgebruik in Wallonië en Brussel in kaart brengt. Tegelijk ziet Hogge wel degelijk culturele verschillen in het drugsgebruik van Vlamingen en Walen. 'In Vlaanderen zijn pepmiddelen zoals cocaïne en amfetamines veel populairder dan in Wallonië. Dat komt omdat Vlaanderen een meer prestatiegerichte cultuur heeft, en cocaïne bij uitstek een drug is die, als je het in beperkte mate gebruikt, toelaat om langer te werken.' In Wallonië ligt de heroïneconsumptie dan weer opmerkelijk hoger, vervolgt Hogge. 'Heroïne is een drug die fysieke pijn verdooft, die je je beter laat voelen. In een bevolking die socio-economisch onder druk staat, zie je wel vaker dat er een neiging is om voor heroïne of alcohol te kiezen. Al zie je dat ook in Wallonië cocaïnegebruik stilaan in opmars is.' Uit het recente onderzoek van Eurotox blijkt dat het drugsgebruik in Wallonië voor zowat alle substanties toeneemt. Vooral de toename in het cannabisgebruik is opmerkelijk: maar liefst 22 procent van de (Waalse) ondervraagden geeft aan al cannabis gebruikt te hebben. Hogge wijst op de toenemende sociale aanvaarding en de grotere beschikbaarheid. 'Bovendien wordt cannabis in Wallonië courant gebruikt als pijnstiller en als slaapmiddel.' Omdat de drugswet nog steeds een federale materie is, wordt drugshandel in België op dezelfde manier aangepakt. Maar tegelijk zijn er aanzienlijke verschillen in de manier waarop de regio's met verslavingsproblematiek omgaan. 'In Wallonië staan politici meer open voor preventie en risicoreductie', zegt Hogge. Hij wijst op een recent pilootproject in Luik, waar drugsverslaafden een veilige gebruikersruimte hebben waarlangs ze in contact kunnen komen met de nodige medische en sociale diensten. Wallonië doet ook al sinds 2001 aan drug checking, waarbij gebruikers gratis en anoniem hun drugs kunnen laten analyseren. 'Zo probeert men te voorkomen dat gebruikers verkeerde stoffen binnenkrijgen of een overdosis gebruiken.'