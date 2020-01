Zorgverleners hanteren een vorm van professionele empathie: ze zijn betrokken bij hun patiënten maar proberen gevoelsmatig voldoende afstand te houden. Ze trekken dus een soort van s...

Zorgverleners hanteren een vorm van professionele empathie: ze zijn betrokken bij hun patiënten maar proberen gevoelsmatig voldoende afstand te houden. Ze trekken dus een soort van scherm op tegen al te zware emoties. Maar allemaal lijken ze minstens 1 patiënt tegen te komen die door dat scherm weet te dringen. "Toen ik hen ernaar vroeg, hadden ze vrijwel allemaal meteen iemand in gedachten", vertelt de Volkskrant-wetenschapsredacteur Ellen de Visser. In Die ene patiënt bundelt ze opmerkelijke getuigenissen van zorgverleners uit verschillende disciplines. Allemaal laten ze in hun ziel en gedachtewereld kijken, uit dankbaarheid voor een bijzondere patiënt, die hen de kans gaf om fundamenteel bij te leren over hun vak, zichzelf en het leven. Warm aanbevolen.