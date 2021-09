Tussen maart en september 2020 werden minder borstkankers gediagnosticeerd in België in vergelijking met 2019. Een prangende vraag is of de ontdekte kankers zich in een verder gevorderd stadium bevonden. Met de financiële steun van de vzw Pink Ribbon start de Stichting Kankerregister een onderzoek.

De Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over kanker in België in opdracht van de federale overheid. De stichting verwerkt en analyseert, codeert, rapporteert en informeert de bevolking. Deze waardevolle gegevensbank maakt het nu mogelijk de impact van de pandemie op de diagnosen en stadia van kanker nauwkeurig te onderzoeken. Zo weten we dat in België 4.000 kankerdiagnoses minder gesteld werden dan verwacht en dat het aantal vastgestelde borstkankers afnam met 14% in vergelijking met 2019. Het tijdelijk on hold zetten van de borstkankerscreening en het uitstellen van een doktersbezoek bij vermoeden van een knobbeltje in de borst hebben daarin zeker een rol gespeeld. Heeft het uitstellen van de diagnose borstkanker ertoe geleid dat de vastgestelde kankers zich al in een later stadium bevonden? "Dat antwoord kennen we momenteel niet", zegt Nancy Van Damme, programmacoördinator van de Stichting Kankerregister. "Er bestaat wel een vermoeden, maar we zullen het pas weten als we het grondig onderzocht hebben." Dat onderzoek start nu (september 2021). De studie, die gefinancierd wordt door de vzw Pink Ribbon, zal de impact van Covid-19 op de uitgebreidheid van de tumor bij nieuwe kankerdiagnoses nagaan. Daarbij wordt een driestappenproces voorzien. Men zal de stadia waarin de borstkankers in 2018 en 2019 werden vastgesteld vergelijken met de stadia van de gediagnosticeerde borstkankers in 2020. Verder worden de kenmerken van de tumoren en van de screeningsmammografieën voor deze jaren vergeleken. Alle ziekenhuizen met een zorgprogramma voor kankerzorg zijn wettelijk verplicht om mee te werken aan de kankerregistratie, waardoor we straks een betrouwbaar en reëel beeld zullen hebben van de impact van de pandemie op borstkanker in België. Aan de studie van Stichting Kankerregister werken 12 ziekenhuizen mee, onder leiding van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Ze zullen zoveel mogelijk gegevens verzamelen van vrouwelijke borstkankerpatiënten gediagnosticeerd in 2019 en 2020. De resultaten van de studie zullen gepubliceerd worden in de zomer van 2022.