Inzoomen op een minder bekend beroep in de gezondheidszorg

Wat is een oncodiëtist?

Wat is een oncodiëtist? Een oncodiëtist (of oncologisch diëtist) is een diëtist die gespecialiseerd is in oncologie, dus in de voedingszorg en -begeleiding van mensen met kanker. Wat doet een oncodiëtist? Kanker is een complexe aandoening die veel van het lichaam vraagt. Voeding speelt een belangrijke rol om in goede conditie te blijven, zowel tijdens de behandeling als tijdens de herstelfase. Een oncodiëtist past het eetpatroon aan bij voedingsgerelateerde klachten door de kanker of de behandeling. Hij kan ook beoordelen of specifieke dieetvoorkeuren van de patiënt al dan niet veilig zijn. Kun je er ook met gewichtsproblemen terecht? Dat kan, bijvoorbeeld als er sprake is van een gewichtstoename bij een patiënt die na de kankerbehandeling nog jarenlang hormoontherapie moet volgen. Maar ongewenst gewichtsverlies komt vaker voor, bijvoorbeeld door slechte eetlust, misselijkheid, diarree of slikproblemen. De oncodiëtist kan dan helpen om een stabiel gewicht te behouden. Welke opleiding heeft een oncodiëtist gevolgd? In Vlaanderen kun je in 2 onderwijsinstellingen een opleiding tot oncodiëtist volgen. Het gaat om een specialisatiejaar voor professionele bachelors in de voedings- en dieetkunde. Aan de HOGent (Hogeschool Gent) heet de opleiding postgraduaat Oncologische Diëtetiek, aan de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) postgraduaat Voeding en Oncologie. In Brussel en Wallonië bestaat er geen specifieke opleiding tot oncodiëtist, maar als 'bachelier en diététique' kun je in hogescholen en ziekenhuizen regelmatig informatiesessies en nascholingen volgen om je te bekwamen in de oncologische voedingszorg. Waar vind je een oncodiëtist? Als je in behandeling bent of die net hebt afgerond, wend je je het best tot de oncologiedienst van het ziekenhuis. De meeste hebben een oncodiëtist in dienst bij wie je terechtkunt. Wil je op zoek naar een oncodiëtist in je buurt, ga dan naar kanker.be, klik bovenaan op 'Adressengids', vul je postnummer of gemeente in en selecteer bij Services 'Diëtisten oncologie'. Hoeveel kost een raadpleging? Begeleiding en voedingsadvies in het kader van een ziekenhuisopname of tijdens of na de behandeling zijn vaak inbegrepen of worden aangeboden tegen een lager tarief. Ga je te rade bij een zelfstandig diëtist, dan betaal je voor een intakegesprek tussen 40 en 60 euro voor een uur. Voor een opvolging (gemiddeld 15 à 30 minuten) betaal je tussen 20 en 40 euro. Er is geen terugbetaling voorzien van het Riziv, maar de meeste ziekenfondsen bieden in hun pakket wel een extra tussenkomst aan voor begeleiding door een (onco)diëtist.