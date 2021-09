De medewerkers van Carrefour dragen de vzw Pink Ribbon een warm hart toe. "Niet alleen onze vrouwelijke personeelsleden, maar ook veel mannen wi...

De medewerkers van Carrefour dragen de vzw Pink Ribbon een warm hart toe. "Niet alleen onze vrouwelijke personeelsleden, maar ook veel mannen willen hun steentje bijdragen", zegt Valérie De Smet, brand manager bij Carrefour. In 2018 verkocht de supermarktketen zelfs een unieke naaktkalender, onder de creatieve vleugels van fotografie Lieve Blancquaert. Twaalf mannelijke werknemers van Carrefour gingen hiervoor uit de kleren en de opbrengst van de kalenderverkoop ging integraal naar de vzw Pink Ribbon. In 2020 namen opnieuw veel werknemers, in totaal 561, deel aan de Roze Mars, georganiseerd door Pink Ribbon. Ze stapten samen 1,26 keer de aarde rond, en zamelden op die manier ongeveer 3.000 euro in voor de vzw.