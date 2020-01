Mogen we jou, beste lezer, voor het nieuwe jaar wensen dat je af en toe ook een beetje ongelukkig kunt zijn? Oftewel: dat je het kleine ongeluk kunt aanvaarden als normaal, zodat het niet ...

Mogen we jou, beste lezer, voor het nieuwe jaar wensen dat je af en toe ook een beetje ongelukkig kunt zijn? Oftewel: dat je het kleine ongeluk kunt aanvaarden als normaal, zodat het niet groot en onoverkomelijk wordt? Want zoals psychiater Dirk De Wachter in De kunst van het ongelukkig zijn schrijft: "Het idee dat het leven vooral leuk moet zijn, is dé ziekte van deze tijd. Beter zouden we leren af en toe ook een beetje ongelukkig te zijn. [...] De kunst van het leven is volgens mij: accepteren dat lastigheden en tekorten erbij horen én ze delen met anderen. Als je dat doet, zal verdriet, groot en klein, draaglijker worden." Een begeesterend boek, dat tegelijk de weg naar duurzaam geluk toont: "Er écht zijn en zorgen voor anderen geeft een voldaan, ja, zelfs gelukkig gevoel. Het is een geluksgevoel van een wezenlijke soort."