In een referendum gehouden onder de bevolking van Nieuw-Zeeland heeft 65% zich uitgesproken voor de legalisering van euthanasie bij terminaal zieke patiënten. Het veelbesproken wetsvoorstel 'End of Life Choice Act' werd in 2019 voorgesteld. De wet zal in november 2021 van kracht worden.