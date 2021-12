Een studie met het nieuwe malariavaccin, uitgevoerd bij 6.861 kinderen tussen 5 en 17 jaar oud in Burkina Faso en Mali, bevestigt de doeltreffendheid van het vaccin. De kinderen kregen gedurende 4 maanden ofwel maandelijks antimalariapillen, ofwel maandelijks het nieuwe malaria...

Een studie met het nieuwe malariavaccin, uitgevoerd bij 6.861 kinderen tussen 5 en 17 jaar oud in Burkina Faso en Mali, bevestigt de doeltreffendheid van het vaccin. De kinderen kregen gedurende 4 maanden ofwel maandelijks antimalariapillen, ofwel maandelijks het nieuwe malariavaccin, ofwel een combinatie van beide. De opvolgperiode bedroeg 3 jaar. In die jaren werden de antimalariapillen voortgezet, terwijl men 1 herhalingsprik voorzag van het malariavaccin. Bijna 9 op de 10 kinderen voltooiden de studie. In de groep kinderen die enkel antimalariapillen kregen, waren er 305 malariagevallen per 1.000 kinderen per jaar, tegenover 278 van de gevaccineerde groep en 113 van de kinderen die beide kregen. De bescherming die het vaccin bood was niet slechter dan de antimalariapillen, en de combinatie van pillen én vaccin gaf de beste bescherming. Ook beschermde de combinatie beter tegen ziekenhuisopnames en sterfte door malaria. De onderzoekers concluderen dat het malariavaccin een waardevolle toevoeging is aan de huidige strategie om malaria te voorkomen. Er zijn nog andere malariavaccins in ontwikkeling, maar dit staat wel het verst. In oktober stelde de Wereldgezondheidsorganisatie voor dit vaccin grootschalig toe te dienen aan kinderen in Afrika.