Tussen 15 en 20% van de borstkankers zijn zogenaamde 'in situ kankers': ze blijven ter plaatse ('in situ') en zullen nooit uitzaaien. Toch worden ze meegerekend in de cijfers over borstkanker, omdat de tumorcellen er wel uitzien als kankercellen. "Dit zijn in feite geen echte kankers, want men spreekt pas van 'kwaadaardigheid' als een kanker kan uitzaaien", verduidelijkt professor Jan Lamote. "Dat deze in situ kankers overal in de Westerse wereld worden meegeteld in de kankerstatistieken, heeft soms nare gevolgen. Het gebeurt dat mensen geen verzekering kunnen afsluiten, omdat ze zogezegd kanker hebben, terwijl het om een in situ kanker gaat."