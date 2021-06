De website www.checkjezelf.be boost je veerkracht in crisistijden en daarbuiten. Via 5 concrete tips tank je mentale energie bij.

De website www.checkjezelf.be boost je veerkracht in crisistijden en daarbuiten. Via 5 concrete tips tank je mentale energie bij. Wees niet te streng voor jezelf. Het is oké als het even allemaal niet lukt. Stel haalbare doelen, bouw structuur in je dag in en creëer afleiding. Blijf niet bij de pakken zitten. Focus niet op wat aan je controle ontsnapt, maar kies bewust voor wat wél nog mogelijk is. Neem je gezondheid actief in handen via een gezonde levensstijl. Blijf sociaal verbonden. Toon mensen dat je hen graag ziet, afstandsregels of niet. Warmte en vriendelijkheid zijn belangrijker dan ooit. Blijf positief denken. Laat los wat je niet kunt veranderen en richt je aandacht op positieve zaken: een stralende zon, een goed gesprek, een vriendelijk gebaar. Zet je in voor anderen en wees dankbaar. Dankbaarheid tonen aan je vrienden en familieleden ontwikkelt en onderhoudt positieve relaties. www.checkjezelf.be