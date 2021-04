Welke e-bike uit dat enorme aanbod past nu het beste bij jou?

Wat wil ik met mijn fiets?

Wat wil ik met mijn fiets?Het is goed om eerst te bedenken waar je de fiets voor wilt gebruiken. Is dat voor boodschappenritjes of om elke dag naar je werk te fietsen? Als je dit hebt besloten, kun je onder meer na- denken over de zitpositie: wil je rechtop zitten of voorovergebogen? En over de kracht van de motor, de capaciteit van de accu en of je bijvoorbeeld een e-bike met riemaandrijving wilt. Waar moet de motor zitten?In het huidige aanbod zien we vrijwel alleen nog maar middenmotoren, met name van Bosch en Shimano. Die drijven niet de wielen aan (zoals een voor- of achterwielmotor), maar de pedalen. Hierdoor krijg je een natuurlijke fietsbeleving. Omdat de motor centraal en laag bij de grond zit, heb je tijdens het fietsen een goede balans. Hoe sterk moet de motor zijn?De kracht van een middenmotor wordt weergegeven in newtonmeters (Nm). Voor af en toe een ritje in de stad kun je al volstaan met een Nm van 25. Wil je wel eens een dagtochtje maken en kom je dan heuvelachtig terrein tegen, dan ben je beter af met 40 tot 60 Nm. Welke accu volstaat?De inhoud van de accu is belangrijk voor de afstand die je wilt fietsen. Hoe meer inhoud (gerekend in wattuur of Wh), hoe groter de actieradius, ofwel de afstand die je kunt fietsen zonder je accu op te laden. Kijk dus goed naar de lengte van je meest gebruikelijke ritten. Met een standaard capaciteit van 300 Wh kun je bijvoorbeeld met de Bosch Active Line Plus-motor ongeveer 50 kilometer rijden zonder opladen. Bij één fietsmodel is er vaak keuze uit meerdere accuvarianten.