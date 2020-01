Wat verkies je, muziek of een prik met een kalmeermiddel om je voor te bereiden op een regionale verdoving? Wel, muziek ...

Wat verkies je, muziek of een prik met een kalmeermiddel om je voor te bereiden op een regionale verdoving? Wel, muziek lijkt zeker geen slechte keuze, want die blijkt even ontspannend als de prik te zijn, én is veiliger. Kalmeermiddelen kunnen net als alle geneesmiddelen minder gewenste effecten veroorzaken. De Amerikaanse artsen van de universiteit van Pennsylvania gaan nu verder met de ontwikkeling van geneesmiddelenvrije alternatieven om mensen tot rust te brengen voor operatieve ingrepen.