Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt als je een trap af gaat terwijl je een mondmasker draagt: de kans op een misstap en val is groter. In normale omstandigheden verstrekt het perifere gezichtsveld (dat deel van wat je ziet zonder erop te focussen) voortdurend informatie aan de visuele hersenen over je positie in de ruimte. Die functie speelt een belangrijke rol bij het behouden van het evenwicht. Door een mondmasker te dragen wordt het perifere gezichtsveld onderaan afgedekt, wat een impact heeft op het evenwicht. Je hebt daardoor meer kans op vallen. Dat is in het bijzonder een risico voor oudere personen, die vaak al wat wankeler op de benen staan, door artrose in heupen en knieën, diabetes en diabetische neuropathie of de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld. Ze krijgen soms de raad naar beneden te kijken wanneer ze stappen met een mondmasker, maar dat is geen goed advies, waarschuwen neurologen en bewegingsexperts in een medisch vakblad (1). Uit onderzoek blijkt dat naar beneden kijken terwijl je stapt het risico op vallen net vergroot. Je visueel systeem heeft informatie nodig over je positie in de ruimte om het evenwichtsorgaan optimaal te laten werken. Door naar je voeten te kijken terwijl je stapt, valt die informatie weg, waardoor je riskeert je evenwicht te verliezen. Hoe dan toch veilig wandelen met een mondmasker? Simpelweg door vooruit te kijken, maar trager te stappen, zeggen de experts. Een bijkomend hulpmiddel is een transparant mondmasker, omdat dat je perifere gezichtsveld veel minder hindert.