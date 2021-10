Zo luidt het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie over zoutgebruik. Zout is niet goed voor ...

Zo luidt het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie over zoutgebruik. Zout is niet goed voor hart en bloedvaten, ook als je een normale bloeddruk hebt, stelt nieuw onderzoek. Zoutbeperking werd tot voor kort alleen aanbevolen voor mensen met een verhoogde bloeddruk, maar is gunstig voor iedereen.