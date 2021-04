Laurent Nobels rijdt dagelijks 64 km met de speedpedelec.

Door weer en wind is triatleet Laurent Nobels (34) op zijn speedpedelec te vinden van en naar het werk. Jaarlijks fietst hij 12.000 kilometer. 'Ik ging jarenlang met de koersfiets naar het werk, maar toen mijn vrouw en ik beslisten om onze tweede auto te ver- kopen, schafte ik me een speedpedelec aan. Op dagen waarop ik niet thuis werk, ga ik met de elektrische fiets naar kantoor - 32 kil...

Door weer en wind is triatleet Laurent Nobels (34) op zijn speedpedelec te vinden van en naar het werk. Jaarlijks fietst hij 12.000 kilometer. 'Ik ging jarenlang met de koersfiets naar het werk, maar toen mijn vrouw en ik beslisten om onze tweede auto te ver- kopen, schafte ik me een speedpedelec aan. Op dagen waarop ik niet thuis werk, ga ik met de elektrische fiets naar kantoor - 32 kilometer enkele rit. De keuze voor een speedpedelec voor een sportieveling als ik lijkt misschien vreemd, maar maakte ik bewust: na mijn woon-werkverkeer houd ik nu nog energie over voor andere sporten. Toen ik nog dagelijks pendelde met de koersfiets, schoot de motivatie om na de werkuren nog te trainen er vaak bij in. Bovendien is de tijdwinst die ik met 45 kilometer per uur boek, groot.' Grote snelheden op twee wielen was Laurent gewoon, dus viel de omschakeling naar een speedpedelec mee. 'Al wordt snelheid bij elektrisch fietsen wel relatief: als ik nu vertraag voor een scheur of hobbel in de weg, dan rijd ik nog steeds tegen 30 kilometer per uur over dat obstakel. Met een gewone fiets zou ik dat nooit doen, maar door de snelheden van een elektrische fiets gewoon te zijn, lijkt dat bijna traag. De snelheden van e-bikers inschatten blijkt ook voor andere weggebruikers moeilijk. Automobilisten zijn nog al te vaak verrast om een speedpedelec op de gewone rijweg aan te treffen in de bebouwde kom, ook al schrijven de verkeersregels voor dat we daar mogen fietsen.' 'Maar dat is niet het grootste nadeel aan mijn elektrische fiets - wel het onderhoud dat daarbij komt kijken. Aangezien ik in alle weersomstandigheden op twee wielen onderweg ben, moet ik regelmatig mijn ketting en tandwielen vervangen. Voorlopig ben ik nog tevreden met mijn huidige e-bike, maar de volgende wordt er toch een met een riemaandrijving in de plaats van een ketting, om me onderhoudswerk te besparen.'