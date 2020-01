CrossFit is een methode en een commercieel product, in de jaren 90 ontwikkeld door het Amerikaanse koppel Greg (foto)...

CrossFit is een methode en een commercieel product, in de jaren 90 ontwikkeld door het Amerikaanse koppel Greg (foto) en Lauren Glassman. Trainers in CrossFitclubs moeten minstens een 'CrossFit level 1'-diploma hebben. Dat kunnen ze behalen door zich in te schrijven voor een opleidingsweekend bij het bedrijf CrossFit. Kostprijs: 1.000 euro. Om de vijf jaar moeten trainers hun examen opnieuw doen. Om een CrossFitschool (een zogenaamde 'box') open te houden betaal je jaarlijks 2.700 euro aan het Amerikaanse moederbedrijf. Vorig jaar waren er 15.000 CrossFitfilialen in 150 landen.