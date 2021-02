Fout

Uit verschillende studies blijkt dat bloedgroep A ietsje vaker voorkomt bij mensen besmet met het coronavirus en bloedgroep O ietsje minder vaak. Dat verband is geen oorzakelijk verband: het ene is niet de oorzaak van het andere. Het is dus niet omdat je bloedgroep A hebt en besmet raakt met het coronavirus, dat je sneller in het ziekenhuis zult belanden met ernstige ademhalingsproblemen. Mensen met een andere bloedgroep dan A zijn niet beschermd tegen het coronavirus.