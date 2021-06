Vermoedens van huiselijk geweld worden meestal anoniem gemeld. Dat kan perf...

Vermoedens van huiselijk geweld worden meestal anoniem gemeld. Dat kan perfect. Vlaanderen heeft het meldpunt 1712. be. Je kunt ook terecht bij Tele-Onthaal (bel 106 in Vlaanderen) en Télé-Accueil.be (bel 107 in Franstalig België). Op de website van Tele-Onthaal kun je ook anonieme meldingen doen via een chatfunctie. Je kunt ook op elk moment contact opnemen met de politie.