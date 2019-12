Meer tomaten eten zou het zaad van mannen verbeteren, volgens recente nieuwsberichten. Maar de bron is een studie bij gezonde mannen. Koppels met vruchtbaarheidsproblemen hebben niets aan het nieuws.

Het gaat al jaren niet goed met het mannelijk zaad. Steeds meer koppels doen een beroep op medische assistentie vanwege vruchtbaarheidsproblemen, en bij minstens 1 op de 3 koppels moet de oorzaak daarvan bij de man gezocht worden (1). Ondanks alle alarmerende berichten weten we nog altijd niet waarom het zo slecht gesteld is met dat zaad en wat we eraan kunnen doen. Een logische piste is gezonder eten, omdat gezonde voeding nu eenmaal d...