Het afgelopen jaar is het beeldschermgebruik exponentieel toegenomen. Thuiswerk is nu de norm. We vergaderen online met werkgevers en collega's. We videobellen met vrienden en familie. En door het wegvallen van allerlei ontspanningsmogelijkheden zijn we meer gaan gamen en televisiekijken. Het Nederlandse onderzoeksbu...

Het afgelopen jaar is het beeldschermgebruik exponentieel toegenomen. Thuiswerk is nu de norm. We vergaderen online met werkgevers en collega's. We videobellen met vrienden en familie. En door het wegvallen van allerlei ontspanningsmogelijkheden zijn we meer gaan gamen en televisiekijken. Het Nederlandse onderzoeksbureau Multiscope, dat ruim 1.000 personen ondervroeg, rapporteert dat we dagelijks zo'n 3 uur meer voor een beeldscherm zitten dan voor de coronacrisis. Parallel daarmee is ook het aantal oogklachten fors toegenomen. Een kwart van de ondervraagden gaf aan nu meer ongemakken te hebben, zoals vermoeide, droge of branderige ogen of een wazig zicht. Biedt een speciale computerbril die het blauw licht filtert een oplossing? Beeldschermbrillen stijgen in populariteit, maar experts zijn niet overtuigd van het nut. Het ontstaan van oogklachten bij beeldschermgebruik heeft volgens hen niet zozeer te maken met blauw licht, dan wel met een overbelasting van de oogspieren. Dan heb je meer aan volgende tips: hou voldoende afstand: ongeveer 30 à 40 centimeter voor een tablet of smartphone en 50 à 60 centimeter voor een computerscherm. Pas de helderheid van je scherm aan naargelang van het omgevingslicht. Vermijd niet alleen reflecties, maar ook het gebruik van schermen in een donkere ruimte. Vermijd droge ogen door het gebruik van een luchtbevochtiger of kunsttranen (verkrijgbaar bij de apotheek). Hanteer de 20-20-20-regel om de oogspieren regelmatig te ontspannen: kijk elke 20 minuten minstens 20 seconden in de verte, op minstens 20 meter afstand.