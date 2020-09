Kanker en een zwangerschap sluiten elkaar niet uit. Dat bewijzen de topfitte Lesley Verley en haar zoon Marnix. In december loopt Lesley haar eerste marathon. Echtgenoot Andy werft intussen onderzoekfondsen tijdens de Marathon des Sables.

In 2010 verwierven Lesley Verley en Andy Cools nationale bekendheid met hun 'chemobaby'. Lesley was 12 weken zwanger toen ze een knobbeltje ontdekte in haar borst. Niet veel later volgde een loeiharde diagnose: borstkanker. Dankzij pionierswerk van prof. dr. Christophe Amant (Gynaecologische oncologie, KU Leuven & Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam) konden Lesley en Andy hun kindje houden. Marnix kwam kerngezond ter wereld, ondanks de chemosessies die Lesley onderging tijdens ...

In 2010 verwierven Lesley Verley en Andy Cools nationale bekendheid met hun 'chemobaby'. Lesley was 12 weken zwanger toen ze een knobbeltje ontdekte in haar borst. Niet veel later volgde een loeiharde diagnose: borstkanker. Dankzij pionierswerk van prof. dr. Christophe Amant (Gynaecologische oncologie, KU Leuven & Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam) konden Lesley en Andy hun kindje houden. Marnix kwam kerngezond ter wereld, ondanks de chemosessies die Lesley onderging tijdens de zwangerschap. Intussen is hij een goed ontwikkelende jongen van 10. Ook zijn mama stelt het goed, meer dan goed zelfs. Lesley Verley: "Op 6 december zal ik voor het eerst in m'n leven een marathon lopen in Valencia.""Na m'n kankerbehandeling en zwangerschap was ik uiteraard moe", vertelt Lesley. "Toch begon ik al enkele maanden na m'n bevalling opnieuw te bewegen. Eerst stap voor stap, daarna steeds intensiever. Lopen gaf me een enorme boost. Ook vóór mijn zwangerschap en ziekte liep ik al geregeld. Een marathon is echter onbekend terrein voor me." Lesley wil andere vrouwen met kanker inspireren. "10 jaar geleden putte ik kracht uit positieve verhalen van zwangere vrouwen met kanker. In het UZ Leuven werden toen ongeveer 60 andere kindjes met een zieke mama opgevolgd. Het feit dat die verhalen bijna steeds goed afliepen, gaf me vertrouwen. Met mijn marathonverhaal wil ik vrouwen hoop bieden. Je sportieve leven hoeft niet te eindigen na een kankerdiagnose, integendeel."Ook Lesleys echtgenoot, Andy Cools, neemt de sportieve handschoen op. Volgend voorjaar (2-12 april) loopt hij de legendarische Marathon des Sables in de Sahara. Een van de zwaarste loopwedstrijden ter wereld. Met zijn deelname wil hij het fonds van prof. dr. Amant in de kijker zetten. "Elke aanstaande mama met kanker wil weten hoe het andere kinderen in dezelfde situatie verging", legt Andy uit. "In België krijgen jaarlijks zo'n 60 tot 120 vrouwen een kankerdiagnose tijdens de zwangerschap. Het is cruciaal om moeder en kind ook lang na de bevalling goed op te volgen. Daarvoor hebben dr. Amant en zijn multidisciplinair team extra middelen nodig. Je kan mijn prestatie steunen via een financiële gift aan het 'Fonds voor onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap'."