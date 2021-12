Sinds de coronapandemie doen steeds meer mensen aan trailrunning. Daarbij loop je minstens 80% over onverharde bos- en veldwegen, waad je door rivieren en overwin je heel wat hoogtemeters. "Een goede voorbereiding is cruciaal."

Corona gaf trailrunning een boost, zegt Yanick Bos van Klim- en Bergsportfederatie vzw (KBF). "Mensen stelden ons de voorbije 2 jaar enorm veel vragen over de sport. Op verzoek van onze leden besloten we als federatie om skyrunning (trailrunning in de bergen, TD) te erkennen als officiële bergsport." "Trailrunning is toegankelijk en grensverleggend tegelijk", vult Ward Geyskens aan. Hij is een gepassioneerde trailrunner en richtte Trailrunschool.be op. "Toegankelijk, omdat iedereen zijn eigen tempo volgt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld start to run kun je tijdens een trail wandelen waar en wanneer je maar wilt. Grensverleggend, omdat de meeste routes over een afstand van minstens 20 kilometer lopen en minimaal 500 hoogtemeters bevatten. De sport kan je dus ook tot het uiterste drijven, fysiek én mentaal. Al hangt veel af van waar je de lat legt voor jezelf." Waarin onderscheidt trailrunning zich van andere loopsporten? "De techniciteit en het constante interval tussen op- en neerwaarts lopen", antwoordt Geyskens. "Lopen in de vrije natuur vergt bovendien een constante focus. Je bent bezig met je inspanning, het parcours, de natuur om je heen, je voeding, het weer, enzovoort. Die constante aandacht brengt je op onnavolgbare wijze in het hier en nu. Trailrunning prikkelt al je zintuigen." "Het weer en de seizoenen spelen een grote rol", vervolgt Geyskens. "Welke kleuren en geuren biedt het bos deze keer? Staat het water in de rivieren hoog? Ligt er sneeuw op de ijlere delen van het parcours? Looptijden doen er niet zoveel toe, want alles is altijd anders. Dat geeft een zekere rust die je minder voelt bij klassieke stratenlopen of als je loopt op een piste. Daar zul je je prestaties sneller vergelijken met wat je voordien presteerde. Bij trailrunning begin je elke keer van een wit blad." Geyskens: "Wie de sport beoefent, traint zijn beenspieren én bovenlichaam, omdat je voortdurend moet balanceren. De zachte en afwisselende ondergronden beperken de impact op knieën, heupen en enkels. Toch begin je beter niet onvoorbereid. Dat geldt zeker als je lange of technisch uitdagende trails opzoekt." "Zelfoverschatting is een reëel risico", vult Yanick Bos (KBF) aan. "Te weinig trainen of de overtuiging dat je nog dezelfde conditie hebt als 20 jaar geleden verhogen het risico op een ongeval onderweg. Draag gepast schoeisel. Op een modderig parcours heb je vooral grip nodig, op een meer rotsachtige ondergrond ben je beter met een platte zool. Check de weersvoorspellingen en kies geschikte kleding: een waterdicht regenvestje als het regent, een windstopper en voldoende thermisch materiaal als je lang in koude omstandigheden zal moet lopen. Een looprugzak of trailvest zijn handig om kleding en voeding in op te bergen. Zo'n klassieke trailvest bevat standaard een waterzak die je kunt vullen met water, een nooddeken en een fluitje voor noodgevallen." Op trails in de Ardennen loop je langere periodes in de natuur. Je komt er niet zomaar een supermarkt tegen. "Voorzie voldoende eten en drinken", adviseert Bos. "Drie uur lopen vergt al snel anderhalve liter water. Neem behalve een opgeladen telefoon of gps met GPX-navigatie ook een papieren kaartje mee. Dat biedt vaak een goed totaaloverzicht. Als je beslist om alleen te lopen, geef je beter vooraf je route door aan mensen die je kent. Deel eventueel een tijdsschema dat uitlegt waar je op welk moment ongeveer bent." "Beginners raad ik aan om met 2 of met 4 te lopen", zegt Bos. "Zo kun je elkaar helpen, en kun je eventueel opsplitsen in 2 groepjes als het tempo verschilt. Raadpleeg vooraf de officiële beschrijvingen van parcoursen via www.extratrail.com en www.trailenfamenne.be. Vaak duiden kleurcodes de moeilijkheidsgraad aan. Wie weinig ervaring heeft, start het best met de bewegwijzerde trails. Als je ervaring groeit, kun je combineren met extra lussen waar het terrein technischer of zwaarder is." "Wie in het buitenland trails loopt, sluit het best een extra verzekering af", waarschuwt Bos. "Zeker op bergachtig terrein kan die van goudwaarde zijn. Een redding per helikopter loopt snel in de duizenden euro's. Behalve verzekeringen biedt onze federatie ook workshops aan. Hoe loop je veilig door sneeuw of rivieren? Welke kleren voor welke weersomstandigheden? Trails in de bergen bevatten langer en steiler klimwerk dan die in de Ardennen. Het weer kan er ook plotseling omslaan. Sla altijd het lokale noodnummer op in je gsm voor noodgevallen. En onthoud: een fysieke én praktische voorbereiding zijn cruciaal."