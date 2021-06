Een alternatieve manier om depressieve gevoelens te lijf te gaan is duursport. Vooral lopen geeft een mentale opkikker. Na minstens 30 tot 45 minuten ...

Een alternatieve manier om depressieve gevoelens te lijf te gaan is duursport. Vooral lopen geeft een mentale opkikker. Na minstens 30 tot 45 minuten lopen stopt piekergedrag en waaien gedachten binnen en buiten. Je maakt je hoofd letterlijk leeg, waardoor je dingen anders gaat percipiëren. Voor veel marathonlopers is hun sport een vorm van meditatie, die hen helpt om alledaagse problemen te overwinnen en dipjes te boven te komen. Wetenschappelijk onderzoek stelt dat lopen antidepressieve effecten heeft die voldoende groot zijn om milde depressies te lijf te gaan. Er is 1 voorwaarde: je moet uit die zetel geraken en het gewoon doen.