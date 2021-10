In de 15 jaargangen van Bodytalk zijn de artikels over huisdieren op 1 hand te tellen. Mogelijk omdat ik zelf niets heb met viervoeters, integendeel. Loslopende honden boezemen me vooral angst in wanneer ik mijn toertje door de bossen loop. Nochtans kunnen honden (en ook katten) dierenliefhebbers veel vreugde brengen. Of verdriet. Verderop in dit nummer gaat het over de emoties die gepaard gaan met het verlies van een huisdier. Dat verdriet kan zeer heftig zijn, zo blijkt. Honden- en kattenbezitters doen er gemiddeld langer dan een half jaar over om het rouwproces af te ronden.

...

In de 15 jaargangen van Bodytalk zijn de artikels over huisdieren op 1 hand te tellen. Mogelijk omdat ik zelf niets heb met viervoeters, integendeel. Loslopende honden boezemen me vooral angst in wanneer ik mijn toertje door de bossen loop. Nochtans kunnen honden (en ook katten) dierenliefhebbers veel vreugde brengen. Of verdriet. Verderop in dit nummer gaat het over de emoties die gepaard gaan met het verlies van een huisdier. Dat verdriet kan zeer heftig zijn, zo blijkt. Honden- en kattenbezitters doen er gemiddeld langer dan een half jaar over om het rouwproces af te ronden. Daartegenover staan tal van wetenschappelijke studies die aantonen dat een viervoeter goed is voor de gezondheid. Enkele jaren geleden verscheen een Canadese meta-analyse - dat is een overzicht van alle bestaande studies - die aantoonde dat hondeneigenaars langer leven dan mensen zonder hond. Hondeneigenaars zijn fitter en roken minder. Factoren die niets te maken hebben met de hond zelf, natuurlijk, maar met het gedrag dat het (onder)houden van een hond met zich brengt. Zo zetten hondeneigenaars dagelijks gemiddeld 3.000 stappen meer. De meesten halen zelfs de aanbevolen 150 minuten fysieke activiteit per week, wat een gunstige invloed heeft op hun levensduur en -kwaliteit. De Amerikaanse associatie van hartspecialisten stelde vast dat mensen met een hond minder kans lopen op een hartinfarct, en, als ze dat toch meemaken, meer kans hebben om het te overleven. Hetzelfde geldt voor beroerte. Wie regelmatig met de hond gaat wandelen (aan de leiband) loopt een derde minder risico op diabetes. Een hond helpt je ook uit sociaal isolement, want hondenbaasjes leggen makkelijk contact. Met een kat moet je niet dagelijks een blokje om, maar recent onderzoek bevestigt dat ook katteneigenaars langer leven. Katten zijn, net als honden, voor velen een bron van vreugde. Ze spreken je niet tegen en zijn altijd blij om hun baasje te zien. Een huisdier vermindert het stressniveau en haalt thuiswerkers uit hun isolement. Tijdens de lockdown schaften opvallend meer mensen zich een huisdier aan. Dat bleek niet altijd een goed idee. In het ziekenhuis van Bologna werden in het voorbije jaar opvallend meer kinderen met hondenbeten binnengebracht, meldden de artsen. Bijna allemaal werden ze gebeten door de eigen hond. De artsen vermoeden dat ook de dieren extra stress ervoeren door de lockdown en lang niet altijd blij waren met de drukte in huis. In België krijgen jaarlijks 100.000 mensen een hondenbeet die medische verzorging vereist. Kinderen dubbel zo vaak als volwassenen, en meestal van de hond die ze kennen. 8 keer op de 10 wordt de beet uitgelokt door het kind zelf. Het kind in mij zal zo'n hond nooit uitdagen. Overigens kunnen honden geen angst ruiken, dat is een fabeltje. Ze reageren op nerveus gedrag of geschreeuw.