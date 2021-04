Langs Limburgse wegen kom je steeds meer e-bikes tegen. 'Uit het grootschalige fietsonderzoek bij recreatieve...

Langs Limburgse wegen kom je steeds meer e-bikes tegen. 'Uit het grootschalige fietsonderzoek bij recreatieve fietsers van Visit Limburg uit 2016 blijkt dat 45% van de recreatieve fietsers kiest voor een elektrische fiets', duidt Igor Philtjens. 'Al in 2011 namen we het initiatief om een 50-tal laadpalen te plaatsen bij fietscafés. Intussen is de actieradius van een e-bike veel groter en zijn de 42 laadpalen die er nu staan ruimschoots voldoende. Bovendien kun je de batterij van je fiets - en die van jezelf! - opladen in 125 fietscafés.'