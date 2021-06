Nu het einde van de pandemie in zicht is, wordt duidelijk dat de schade voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid groot is. Niet alleen door het coronavirus, maar nog meer door lockdown en beperkende maatregelen die ons dwongen onze levensstijl aan te passen.

De mentale impact van de lockdown was niet alleen groot voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar bleek zelfs nog groter voor mensen zonder psychische aandoeningen. Dat tonen diverse bevragingen uit binnen- en buitenland. Gevoelens van angst, depressie en eenzaamheid namen opvallend toe, terwijl de opgelegde rust personen met psychiatrische aandoeningen aanvankelijk leek goed te doen, zeker tijdens de eerste lockdown. Tele-Onthaal meldde tijdens de tweede en derde coronagolf een sterke stijging van het aantal meldingen van jongeren over psychische problemen, eenzaamheid en suïcidale gedachten. Studenten hadden het zwaar te verduren, maar ook de economische onzekerheid veroorzaakte veel stress bij de werkende bevolking. Veel mensen liepen op de toppen van hun tenen, met soms uitbarstingen van geweld in de opgelegde thuissituaties. Partners en kinderen kregen klappen. Politiediensten ontvingen meer meldingen van ouderenmishandeling, vooral afhankelijke ouderen waren slachtoffer. Het al dan niet volgen van de maatregelen en het geloof in complottheorieën brachten een nooit eerder gezien tweespalt in families teweeg. Kortom, de pandemie ging ons niet in de koude kleren zitten. Wandelen werd populairder dan ooit. We herontdekten België met onze nieuwe wandelschoenen of per elektrische fiets. De hele bevolking leek zich in het weekend te begeven naar fraaie natuurgebieden, bossen en parken, waar de parkings de toestroom soms niet konden slikken. Lang niet iedereen ging mee in die hype. Velen bleven thuis in de zetel zitten, bingewatchten of gingen zich te buiten aan alcohol en chips. Het gemiddelde gewicht schoot met enkele kilogrammen omhoog. Coronakilo's die ook het gevolg zijn van thuiswerken. Thuiswerkers hadden nog minder lichaamsbeweging en we Zoomden van de ene vergadering naar de andere meeting, zittend op dezelfde bureaustoel. Het veroorzaakte een piek in nek- en rugklachten, waardoor kinesitherapeuten overuren moesten draaien. Telewerken gaf de verkoop van ergonomisch bureaumateriaal een flinke boost. Overigens gingen we niet minder, maar meer werken. De uitval door burn-out is groter dan ooit. Stress, coronakilo's, te veel zitten en sociaal isolement zullen ons nog even parten spelen. Op de één of andere manier dragen we allemaal het stempel van deze coronacrisis. We zijn nog maar aan het rechtkrabbelen. In dit dossier bespreken we de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid.