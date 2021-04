"Ik heb onlangs Covid-19 gehad, ons zoontje bracht het virus binnen en besmette mij en mijn man. Nog altijd heb ik last van hoofdpijn en vermoeidheid, en ik ben nog verstrooide...

"Ik heb onlangs Covid-19 gehad, ons zoontje bracht het virus binnen en besmette mij en mijn man. Nog altijd heb ik last van hoofdpijn en vermoeidheid, en ik ben nog verstrooider dan anders (lacht). We moesten met het hele gezin in quarantaine, een maand lang. Met 4 kinderen thuis vastzitten en beseffen dat je geen hulp kunt inroepen als dat nodig zou zijn: het maakte me angstig. Dit was geen gemakkelijke periode. In normale omstandigheden sta ik niet te springen om een prik te krijgen, ik zal het nooit doen als het niet nodig is. Maar nu denk ik: kom hier met die spuit! We kunnen toch niet blijven aanmodderen? Kwetsbare mensen, jongeren, mensen zoals mijn ouders die hun hele leven hard gewerkt hebben en nu een beetje willen genieten: iedereen heeft het recht om zijn oude leven opnieuw op te nemen. Laat je alsjeblieft vaccineren. Je helpt er jezelf en vele anderen mee."