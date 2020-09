In haar strijd tegen namaakgeneesmiddelen ontwierp de Europese Unie een logo dat vandaag verplicht aanwezig is op elke webpagina van elke legale internetapotheek in de ...

In haar strijd tegen namaakgeneesmiddelen ontwierp de Europese Unie een logo dat vandaag verplicht aanwezig is op elke webpagina van elke legale internetapotheek in de EU. Het gaat om een groene vlag met een wit kruis erin, en een kleine vlag van het land erbij, plus de vermelding: "Klik om te controleren of deze website legaal handelt." Klik ook effectief op het logo om na te gaan of het echt is. Bij het aanklikken moet je terechtkomen op de website van de nationale toezichthouder van het land waar de apotheek is gevestigd. Voor Belgische internetapotheken is dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (www.fagg.be). Ga ook na of de door jou gekozen internetapotheek voldoende beveiligd is. De url begint dan met https (dus mét de 's' van 'secure' op het einde). In de adresbalk zie je dan ook een slotje.