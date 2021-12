Als je met een slagstok zachtjes tegen een klankschaal tikt, of zachtjes ronddraait in de schaal, ontlokt dat zoemende geluiden en trillingen die het water in je lichaam doen meetrillen. Dat beweren de promotoren van de ...

Als je met een slagstok zachtjes tegen een klankschaal tikt, of zachtjes ronddraait in de schaal, ontlokt dat zoemende geluiden en trillingen die het water in je lichaam doen meetrillen. Dat beweren de promotoren van de Tibetaanse klankschaaltherapie. De bijzondere geluiden zouden je chakra's opnieuw in balans brengen: door de diepe tonen worden blokkades opgeheven, waardoor de energie weer door je lichaam kan stromen. Het wordt gepromoot voor allerhande vage klachten. De Tibetaanse klankschaaltherapie zou duizenden jaren oud zijn, maar dat klopt volgens experts niet. Klankschalen worden veelvuldig gebruikt in Azië, om met een gong op te roepen tot gebed bijvoorbeeld. De schalen werden gebruikt als rijstkom en als muziekinstrument, maar niet als therapie. De heilzame werking die aan het geluid van de schalen wordt toegeschreven, blijkt een uitvinding van het Westen. De klanken hebben iets psychedelisch, en Tibet heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Wat hier verkocht wordt als Tibetaanse klankschalen wordt doorgaans geproduceerd in westerse fabrieken.